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“Экополис ХТЗ” Ярославского посетили представители немецкого бизнеса при поддержке Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты

“Экополис ХТЗ” Ярославского посетили представители немецкого бизнеса при поддержке Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты

Киев  •  УНН

 • 29730 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ”, который развивает известный украинский бизнесмен из ТОП-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский, принял делегацию представителей немецкого бизнеса, передает УНН.

Детали

Визит в Харьков организовала Немецко-Украинская промышленно-торговая палата. Делегацию, среди участников которой были представители таких именитых мировых компаний-производителей как Bosch, REHAU, Caparol и Henkel, возглавили Александер Маркус — Глава Правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты, Татьяна Гавриш — почетный консул ФРГ в Харькове, а также Юрий Михайлов — глава наблюдательного совета “Агрофудкластер Харьков”, с которым ранее “Экополис ХТЗ” подписал меморандум о сотрудничестве.

“Сегодняшняя встреча позволила обсудить ряд важных тем связанных с энергоэффективностью в строительстве, а также привлечением немецкого бизнеса в качестве резидентов бизнес-парка “Экополис ХТЗ”, — отметил по итогам встречи Виталий Баранников, директор управляющей компании “Экополис ХТЗ”.

На встрече с представителями немецкого бизнеса Виталий Баранников ознакомил гостей с производственными и бизнес-возможностями, которые открываются перед резидентами бизнес-парка высоких технологий “Экополис ХТЗ”, где будут созданы технопарк и индустриальный парк. Директор управляющей компании “Экополис ХТЗ” напомнил, что бизнес-парк — это стратегический инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, который входит в число приоритетов Стратегии развития Харькова на ближайшее десятилетие.

“Во время визита нашего комитета по строительству и энергоэффективности Немецко-украинской палаты в Харькове мы увидели впечатляющие планы на будущее, основанные на многолетнем производственном опыте”, — заявил во время знакомства с возможностями бизнес-парка Александра Ярославского “Экополис ХТЗ” Александер Маркус, Глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Делегации продемонстрировали модернизированные цеха и ключевые производственные подразделения легендарного Харьковского тракторного завода, возрожденного из руин Александром Ярославским, а также показали недавно открытое на территории бизнес-парка высоких технологий производство ПЦР-тестов.

Добавим

Бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ” с исследовательскими центрами, наукоемкими высокотехнологичными производствами и современным индустриальным парком развивает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский из ТОП-10 Forbes Ukraine.

В составе “Экополис ХТЗ” — индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр. Резидентами бизнес-парка Ярославского станут такие глобальные техно-флагманы как ZTE и Huawei, IT-гиганты Hewlett Packard и Dell, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings — один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.

“Экополис ХТЗ” — центр реализации национальной программы президента Владимира Зеленского “Украинская “кремниевая долина”, а Ярославский — ее генеральный инвестор и координатор проекта, как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и к проведению Суперкубка УЕФА-2025. “Экополис ХТЗ” —один из приоритетных проектов десятилетней стратегии развития Харькова общей инвестиционной емкостью около миллиарда долларов, нацеленный на развитие наукоемких отраслей, инновационных производств и индустрий знаний, создание свыше 10 тыс. современных рабочих мест реализуется при поддержке городских властей Харькова.

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