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"Екополіс ХТЗ" Ярославського відвідали представники німецького бізнесу за підтримки Німецько-Української промислово-торговельної палати

"Екополіс ХТЗ" Ярославського відвідали представники німецького бізнесу за підтримки Німецько-Української промислово-торговельної палати

Київ • УНН

 • 29735 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", який розвиває відомий український бізнесмен з ТОП-10 Forbes Ukraine Олександр Ярославський, прийняв делегацію представників німецького бізнесу, передає УНН.

Деталі

Візит до Харкова організувала Німецько-Українська промислово-торгова палата. Делегацію, серед учасників якої були представники таких іменитих світових компаній-виробників як Bosch, REHAU, Caparol і Henkel, очолили Александер Маркус - Голова Правління Німецько-Української промислово-торговельної палати, Тетяна Гавриш - почесний консул ФРН в Харкові, а також Юрій Михайлов - глава наглядової ради "Агрофудкластер Харків", з яким раніше "Екополіс ХТЗ" підписав меморандум про співпрацю.

"Сьогоднішня зустріч дозволила обговорити низку важливих тем пов'язаних з енергоефективністю в будівництві, а також залученням німецького бізнесу в якості резидентів бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", - зазначив за підсумками зустрічі Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".

На зустрічі з представниками німецького бізнесу Віталій Баранніков ознайомив гостей з виробничими і бізнес-можливостями, які відкриваються перед резидентами бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", де будуть створені технопарк і індустріальний парк. Директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" нагадав, що бізнес-парк - це стратегічний інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського, який входить до числа пріоритетів Стратегії розвитку Харкова на найближче десятиліття.

"Під час візиту нашого комітету з будівництва та енергоефективності Німецько-української палати в Харкові ми побачили вражаючі плани на майбутнє, засновані на багаторічному виробничому досвіді", - заявив під час знайомства з можливостями бізнес-парку Олександра Ярославського "Екополіс ХТЗ" Александер Маркус, Глава Німецько-Української промислово-торговельної палати.

Делегації продемонстрували модернізовані цехи і ключові виробничі підрозділи легендарного Харківського тракторного заводу, відродженого з руїн Олександром Ярославським, а також показали недавно відкрите на території бізнес-парку високих технологій виробництво ПЛР-тестів.

Додамо

Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" з дослідницькими центрами, наукомісткими високотехнологічними виробництвами і сучасним індустріальним парком розвиває відомий український бізнесмен Олександр Ярославський з ТОП-10 Forbes Ukraine.

У складі "Екополіс ХТЗ" - індустріальний парк, технопарк (IT- і R&D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер, включаючи розподільний центр e-commerce, агротехнологічний кластер і освітній центр. Резидентами бізнес-парку Ярославського стануть такі глобальні техно-флагмани як ZTE і Huawei, IT-гіганти Hewlett Packard і Dell, в розвитку бізнес-парку бере участь інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings - один зі світових лідерів, керуючий десятками аналогічних ділових екосистем і виробничо-дослідних платформ в декількох країнах світу.

"Екополіс ХТЗ" - центр реалізації національної програми президента Володимира Зеленського "Українська "кремнієва долина", а Ярославський - її генеральний інвестор і координатор проекту, як це було під час підготовки Харкова до Євро-2012 і до проведення Суперкубка УЄФА-2025. "Екополіс ХТЗ" - один із пріоритетних проектів десятирічної стратегії розвитку Харкова загальною інвестиційною ємністю близько мільярда доларів, націлений на розвиток наукомістких галузей, інноваційних виробництв і індустрій знань, створення понад 10 тис. сучасних робочих місць реалізується за підтримки міської влади Харкова.

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