Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
Если украинско-польская граница останется заблокированной, то цены на импортные товары, такие как рыба, икра и цитрусовые, значительно вырастут из-за дефицита, считает экономист.
"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном
После недавнего теракта в Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пообещал уничтожить ХАМАС.
Оборонно-промышленная стратегия ЕС должна включать Украину - президент Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость включения Украины в оборонно-промышленную стратегию ЕС.
Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу
Мужчина, пытавшийся спали заживо пятерых подростков, был задержан на 60 суток. Дети, облитые бензином нетрезвым мужчиной, не пострадали.
ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн
ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.
Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины
беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита
Зеленский обсудил потребности Украины в обороне с премьер-министром Великобритании Сунаком.
Похищали и пытали людей: СБУ сообщила о подозрении 30 коллаборационистам из Запорожской области
СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
ДТЭК увеличил количество бригад для восстановления света в Одесской области
ДТЭК наросты в усилия по ликвидации последствий непогоды в Одесской области, привлекая дополнительные ресурсы.
В татарстане детей привлекли к изготовлению оружия для оккупантов - СМИ
Сообщается, что в татарстане школьников заставляют изготавливать компоненты для оружия и медикаментов, используемых российскими войсками в Украине. Местные СМИ показали, как несовершеннолетние обрабатывают и собирают эти предметы перед отправкой в зону боевых действий.