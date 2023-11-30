Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Если украинско-польская граница не будет разблокирована, то цены на такие продукты, как рыба, икра и цитрусовые пойдут достаточно мощно в гору, потому что будет дефицит. Об этом журналисту УНН рассказал экономист Олег Пендзин.

... украинское вряд сильно изменится (в цене - ред.). Считайте относительно к прошлогодним цифрам - это плюс-минус 5-7% от стоимости. Сегмент того, что мы готовим, - оливье, сельдь под шубой, классические блюда, - максимум добавит 5-7% к прошлогодним ценам - сказал Пендзин.

Детали

Эксперт отметил, что цитрусовые, рыба, икра – это импорт.

"Все то, что мы везем, - речь идет о цитрусовых, рыбе, икре – это импорт. В реальной действительности очень трудно оценить, сколько оно будет стоить, потому что не понятно, будет ли разблокирована граница. Если граница не будет разблокирована - на этот сегмент цена пойдет достаточно мощно в гору, потому что будет дефицит", - пояснил Пендзин.

Дополнение

Институт аграрной экономики сообщал, что новогодний стол-2023 должен был обойтись украинцам в 2655,17 гривен, то есть на 43,9% дороже, чем в 2022 году.

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