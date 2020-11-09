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Экономист объяснил абсурдность кассовых аппаратов для ФЛП

Экономист объяснил абсурдность кассовых аппаратов для ФЛП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Введение кассовых аппаратов для ФЛП с целью детенизации экономики будет иметь обратный эффект. Это лишнее налоговое давление, которое противоречит действующему законодательству. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт аналитического кластера "Украинская фабрика мысли", экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что большая часть народных депутатов путают ФЛП с бизнесменами.

"Такие депутаты не понимают, что такое фискализация, и забывают, что ФЛП не является бизнесменом. ФЛП является самозанятым предпринимателем, которому государство дало возможность зарабатывать самому на себя, снимая таким образом и с себя - то есть с государства - обязательство удерживать его в качестве безработного на социальную помощь. ФЛП были созданы для того, чтобы лишить государственный бюджет лишних расходов. Создание ФЛП не предусматривало налогообложения подобных лиц. Попробуйте обложить нищих - что вы получите? Ничего. А когда вы дадите возможность людям официально работать и по крайней мере платить страховые взносы в фонды соцстрахования и, соответственно, иметь право на пенсию - подавляющее большинство ФЛП этим воспользуется", - отметил эксперт.

Гаврилечко констатировал, что деятельность ФЛП в Украине законодательно урегулирована. Они платят проценты из обращения своей деятельности и единый социальный взнос (ЕСВ) в полной мере, добавил эксперт.

"Следовательно, те, кто пытаются приравнять ФЛП к бизнесменам, забывают, что уже существующая упрощенная система налогообложения - именно упрощенная, а не уменьшеная, привела к тому, что каждый упрощенец де-факто платит налогов больше, чем любая корпорация, по сравнению с той прибылью, которую он получает", - сказал специалист.

Поэтому, бороться с тенизацией экономики путем увеличения налоговой нагрузки на ФЛП не стоит, убежден эксперт. Вместе с тем, деятельность ФЛП можно фискализировать, но в исключительных случаях, добавил он.

"Первый - если ФЛП работает с бюджетными учреждениями. Хочешь работать с бюджетом - переходи не просто на кассовые аппараты, а веди бухгалтерский учет. Второй - если ФЛП работает с продукцией, которая имеет важное общественное значение, а ее использование может привести к опасным последствиям. Например, продажа лекарств. Если это фальсификат - это может быть опасно для здоровья, и потом никаких претензий ни к кому ты не сможешь предъявить", - аргументировал Гаврилечко.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

Указанный законопроект обсудят во вторник 10 ноября на базе комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Открытые дебаты с представителями бизнеса, которые состоятся на базе комитета ВР анонсировала народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Сейчас с одной стороны закон, который уже принят, который действует и догоняет ФЛП, с другой - люди, которые не могут сегодня позволить себе такие расходы", - сказала она.

Сама же Верещук считает, что правила должны быть едины для всех, но нужно начинать не с малого бизнеса, а с контрабанды на таможне, например.

"Мой тезис очень простой: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста - где я живу, с кем я живу, и как я должна себя вести в том обществе, где мы проживаем. Конечно, правила должны быть одни для всех, обычно в Европе, в США, где есть фискальная политика, где есть институты судопроизводства права, правоохранительная система, которая не преследует, тех кто не хочет платить ежемесячно "мзду" - конечно, что правила должны быть для всех. А где мы сейчас живем, как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех? И для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", - подчеркнула она.

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