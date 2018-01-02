Экологи считают работу Минприроды в 2017 году неудовлетворительной

"Лично я ставлю неудовлетворительную оценку деятельности Минприроды в 2017 году. Проблема ядохимикатов продолжает волновать Украину. Как и в прошлом году, мы находим опасные отходы в балках, оврагах и лесах. Нерешенным остались вопросы деятельности псевдоутилизаторов опасных отходов: мы еще не знаем, куда деваются ядохимикаты, вывезенные тем или иным недобросовестным предпринимателем.

К примеру, недавно служба безопасности Украины выявила опасную свалку медицинских отходов в Запорожской и Днепропетровской областях. Дальше что? Они это заберут, как доказательства? А что дальше правоохранительная служба будет делать с теми отходами? Где она их утилизирует? То есть, год прошел, а те вопросы, которые волновали меня лично, остаются открытыми. И, к сожалению, несмотря на все попытки достучаться до министерства - обратной реакции нет", - рассказала она.

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Штрафы за выброшенный мусор остаются мизерными. Остается закрытой тема выбросов отечественными предприятиями загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отметила Т.Лампика. Эколог добавила, что общественности не хватает диалога с министерством.

"Я не знаю как там в столице, но лично в нашей области (Днепропетровская, - ред.) я не видела министра. Он с нами не коммуницирует. А мы не можем позволить себе постоянно приезжать в столицу и рассказывать о реальном положении вещей. Возможно министерство полагается на местные органы, департаменты экологии при ОГА. Но с ними также работы нет", - сказала она.

В то же время, в министерстве экологии убеждены, что успешно справились с природоохранными вызовами 2017 года. На своей странице в Facebook министр О.Семерак заявил, что:



В Украине стали активнее говорить о энергоэкономных технологиях;



Правительство приняло Национальную стратегию управления отходами;



Украина постепенно расширяет площади природно-заповедного фонда;



Подготовлен пакет документов для расширения территорий 6 национальных природных парков.



Однако, в заметке министра не детализировано, как актуализировался вопрос обращения с опасными отходами, за что, в частности, экологи оценили работу министерства как неудовлетворительную.

Напомним, по оценке экспертов, на рынке утилизации токсичных отходов около 90% предприятий занимаются псевдодеятельностью, но проверить их некому из-за действующего моратория.