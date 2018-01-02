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Екологи вважають роботу Мінприроди у 2017 році незадовільною

Київ • УНН

 • 11254 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом 2017 року Міністерство екології так і не спромоглося вирішити ключові проблеми утилізації небезпечних відходів. Про це у коментарі УНН розповіла еколог Тетяна Лампіка.

Екологи вважають роботу Мінприроди у 2017 році незадовільною

"Особисто я ставлю незадовільну оцінку діяльності Мінприроди у 2017 році. Проблема отрутохімікатів продовжує хвилювати Україну. Як і торік, ми знаходимо небезпечні відходи у балках, ярах та лісах. Не вирішеним лишилось питання діяльності псевдоутилізаторів небезпечних відходів: ми досі не знаємо, куди діваються отрутохімікати, вивезені тим чи іншим недобросовісним підприємцем.

До прикладу, нещодавно служба безпеки України виявила небезпечне звалище медичних відходів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Далі що? Вони це заберуть, як докази? А що далі правоохоронна служба робитиме із тими відходами? Де вона їх утилізує? Тобто, рік минув, а ті питання, які хвилювали мене особисто, лишаються відкритими. І, на жаль, попри всі намагання достукатися до міністерства - зворотної реакції немає", - розповіла вона.

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Штрафи за викинуте сміття лишаються мізерними. Лишається закритою тема викидів вітчизняними підприємствами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зазначила Т.Лампіка. Еколог додала, що громадськості не вистачає діалогу із міністерством.

"Я не знаю як там у столиці, але особисто в нашій області (Дніпропетровська, - ред.) я не бачила міністра. Він з нами не комунікує. А ми не можемо дозволити собі постійно приїжджати у столицю та розповідати про реальний стан речей. Можливо, міністерство покладається місцеві органи, департаменти екології при ОДА. Але з ними також роботи немає", - сказала вона.

Водночас, в міністерстві екології переконані, що успішно впоралися із природоохоронними викликами 2017 року. На своїй сторінці у Facebook міністр О.Семерак заявив, що:

  • В Україні стали активніше говорити про енергозаощадливі технології;
  • Уряд ухвалив Національну стратегію управління відходами ;
  • Україна поступово розширює площі природно-заповідного фонду;
  • Підготовлено пакет документів для розширення територій 6 національних природних парків.

Проте, у дописі міністра не деталізовано, як саме актуалізувалося питання поводження із небезпечними відходами, за що, зокрема, екологи оцінили роботу міністерства як незадовільну.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, на ринку утилізації токсичних відходів близько 90% підприємств займаються псевдодіяльністю, але перевірити їх нікому через діючий мораторій.

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