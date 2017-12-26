Эколог украинцам: посмотрите, в какой помойке вы живете

“Небрежное обращение с опасными отходами в Украине — это отражение советских времен. Тогда у нас были бескрайние поля и леса, глубоководные реки. Окружающую среду можно было загрязнять столько, сколько душа пожелает. Никого за это не наказывали.

Сегодня это хорошо унаследовали как руководители, так и население нашей страны. Помыть машину в реке — это норма для наших соотечественников. Хранить медицинские отходы в ангаре — тоже не проблема. И я не знаю, сколько должно пройти лет после той же Чернобыльской трагедии, чтобы украинцы осознали, в какой помойке они на самом деле живут”, — сказал он.

Вместо установления строгого государственного контроля за оборотом опасных отходов власть принимает кардинально противоположные решения — продлевает мораторий на проверки, добавил эколог.

“Мало того, что у нас несовершенное законодательство, так еще и действует мораторий, который гарантирует предпринимателю, что его никто не проверит. Поэтому и оставляем под открытым небом все, что видим, особо не разбираясь — опасные то медицинские отходы, или бытовые”, — сказал он.

О.Перегон отметил, что вопрос обращения с ядохимикатами в Украине держится на доброй воле энтузиастов и общественных объединений.

“А государство взамен не хочет услышать специалистов. Я никогда не пойму, почему украинские предприятия проверяют после, а не до несчастных случаев. Мы же должны предупреждать, а не констатировать трагедии”, — добавил он.

Напомним, в Украине продлен мораторий на проверки бизнеса до конца 2018 года. Соответствующее решение приняла Верховная Рада во время голосования за Государственный бюджет-2018, хотя и не все народные избранники об этом догадывались.

Ранее несколько контролирующих органов выступили категорически против продления моратория. Среди них Минприроды, которое не может проверить утилизаторов опасных отходов и лишить лицензий псевдодеятелей. По оценке экспертов, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям, однако при отсутствии государственного контроля урегулировать ситуацию невозможно.