Еколог українцям: подивіться, в якому смітнику ви живете

“Недбале поводження з небезпечними відходами в Україні — це відбиток радянських часів. Тоді у нас були безкраї поля та ліси, глибоководні ріки. Навколишнє середовище можна було забруднювати стільки, скільки душа забажає. Нікого за це не карали.

Сьогодні це гарно успадкували як керівники, так і населення нашої країни. Помити машину у річці — це норма для наших співвітчизників. Зберігати медичні відходи в ангарі — теж не проблема. І я не знаю, скільки має пройти років після тої ж Чорнобильської трагедії, аби українці усвідомили, в якому смітнику вони насправді живуть”, — сказав він.

Замість встановлення суворого державного контролю за обігом небезпечних відходів влада приймає кардинально протилежні рішення — продовжує мораторій на перевірки, додав еколог.

“Мало того, що у нас недосконале законодавство, так ще й діє мораторій, який гарантує підприємцю, що його ніхто не перевірить. Тому й лишаємо просто неба все, що бачимо, особливо не розбираючись — чи то небезпечні медичні відходи, чи побутові”, — сказав він.

О.Перегон зазначив, що питання поводження із отрутохімікатами в Україні тримається на добрій волі ентузіастів та громадських об’єднань.

“А держава натомість не хоче почути фахівців. Я ніколи не зрозумію, чому українські підприємства перевіряють після, а не до нещасних випадків. Ми ж маємо попереджати, а не констатувати трагедії”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні продовжено мораторій на перевірки бізнесу до кінця 2018 року. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада під час голосування за Державний бюджет−2018, хоча й не всі народні обранці про це здогадувалися.

Раніше декілька контролюючих органів виступили категорично проти продовження мораторію. Серед них Мінприроди, який не може перевірити утилізаторів небезпечних відходів та позбавити ліцензій псевдодіячів. За оцінкою експертів, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам, однак за відсутності державного контролю врегулювати ситуацію неможливо.