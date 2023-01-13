Е-систему по строительству пытались взломать для узаконивания проблемных застроек: дельцов поймали

Как сообщается, к организации схем причастны высокопоставленные чиновники Национального союза архитекторов Украины и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.

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«Мы вовремя разоблачили незаконную схему и не позволили злоумышленникам взломать государственную электронную систему. Речь идет не об обычном кибер-взломе, а о преступлении, которое могло бы привести к очень серьезным последствиям в будущем. Если бы не реакция СБУ, в Украине могли бы узаконить сотни «проблемных» застроек, которые были возведены с нарушением действующих требований и стандартов», – подчеркнул начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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Сообщается, что злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, которые имеют нарушения государственных строительных норм.

Сообщается, что другой факт, задокументированный СБУ, – схема выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов.

«Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной коммерческой структуре свою электронную подпись для входа в электронную систему. Таким образом, злоумышленники получили доступ к незаконному «редактированию» ранее выданных сертификатов, в которых меняли даты и персональную информацию «аттестованного» архитектора. Затем за деньги продавали подделку заказчикам как новый документ», - отмечается в сообщении.

Вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в Министерстве восстановления сейчас работают над системным решением проблемы коррупции в сфере строительства путем внедрения комплексной реформы градостроительства.

А вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что строительная сфера стала первой, где команде Минцифры удалось реализовать настоящую цифровую трансформацию.