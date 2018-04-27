Джонсон обсудит с коллегами по НАТО "безрассудное и дестабилизирующее" поведение России

“Это первая встреча министров иностранных дел стран НАТО с момента покушения на убийство в Солсбери и химической атаки в Сирии. Это ключевой момент для обсуждения России с министрами иностранных дел всех 29 стран-союзников”, — говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что НАТО в июле на саммите примет решение о том, как усилить свою обороноспособность.

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“Способность НАТО быстрого реагирования уже была продемонстрирована быстрым ответом альянса на атаку (отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери — Ред.) в Солсбери и (химатаку) в Сирии и проявлением солидарности с действиями Великобритании. Такую же поддержку мы встретили от ЕС и G7. Мы должны зберигаюты темп и привлечь Россию к ответственности за ее безрассудную и дестабилизирующее поведение”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что данная встреча будет первой для представителей НАТО после инцидента в английском Солсбери. Также из текста заявления следует, что будут обсуждаться кибератаки со стороны России и другие “гибридные угрозы”, а также Афганистан и расширения альянса.

Встреча Джонсона и глав министерств иностранных дел стран-участниц НАТО пройдет в пятницу, 27 апреля.

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Отношения Российской Федерации и Соединенного Королевства резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипач нервно-паралитическим веществом “Новак” причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.