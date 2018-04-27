Джонсон обговорить з НАТО "безрозсудну та дестабілізуючу" поведінку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон заявив, що має намір у п’ятницю обговорити з колегами з країн НАТО в Брюсселі “безрозсудну та дестабілізуючу” поведінку РФ, а також “гібридні загрози”, які походять від Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Це перша зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО з моменту замаху на вбивство в Солсбері і хімічної атаки у Сирії. Це ключовий момент для обговорення Росії з міністрами закордонних справ усіх 29 країн-союзників”, — йдеться в заяві Джонсона.
Він зазначив, що НАТО в липні на саміті прийме рішення про те, як посилити свою обороноздатність.
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“Здатність НАТО до швидкого реагування вже була продемонстрована швидкою відповіддю альянсу на атаку (отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки — Ред.) в Солсбері і (хіматаку) в Сирії та проявом солідарності з діями Великої Британії. Таку ж підтримку ми зустріли від ЄС і G7. Ми повинні зберігаюти темп і залучити Росію до відповідальності за її безрозсудну і дестабілізуючу поведінку”, — йдеться в заяві.
Відзначається, що дана зустріч буде першою для представників НАТО після інциденту в англійському Солсбері. Також з тексту заяви випливає, що будуть обговорюватися кібератаки з боку Росії та інші “гібридні загрози”, а також Афганістан і розширення альянсу.
Зустріч Джонсона і глав міністерств закордонних справ країн-учасниць НАТО пройде в п’ятницю, 27 квітня.
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Відносини Російської Федерації і Сполученого Королівства різко загострилися на тлі інциденту в британському Солсбері, де були отруєні екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська сторона стверджує, що до отруєння Скрипаль нервово-паралітичною речовиною “Новак” причетне російська держава. Росія категорично це заперечує.