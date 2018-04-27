Джонсон обговорить з НАТО "безрозсудну та дестабілізуючу" поведінку Росії

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон заявив, що має намір у п’ятницю обговорити з колегами з країн НАТО в Брюсселі “безрозсудну та дестабілізуючу” поведінку РФ, а також “гібридні загрози”, які походять від Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.