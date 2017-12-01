Джима получила вторую медаль в новом сезоне Кубка мира по биатлону

Вторую женскую гонку подряд представительница Украины Юлия Джима записала в свой актив, попав в число медалисток. У нашей спортсменки все 10 закрытых мишеней на огневых рубежах и 3-я строчка на финише. Лишь 17,3 секунды украинка проиграла победительнице немке Херрманн (1 промах). Второй к финишу пришла француженка Жюстин Бреза (0) +12,8 с.

Сестры Семеренко заняли соседние места на финише - Вита уступила 1:07,6 мин 22-я, а Валентина 23-я 1:07,8 мин. В обоих биатлонисток по 1 промаху. Елена Пидгрушная с 2-мя не закрытыми мишенями 31-я, Анастасия Меркушина (1) стала 34-й.

Заметим, что завтра в рамках первого этапа Кубка мира пройдет мужской спринт.

Как сообщал УНН, Джима стала бронзовым призером индивидуальной гонки в Эстерсунде.