Джима здобула другу медаль в новому сезоні Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У рамках першого етапу Кубку світу з біатлону, який проходить в шведському Естерсунді, відбувся жіночий спринт, передає кореспондент УНН.
Другу жіночу гонку поспіль представниця України Юлія Джима записала до свого активу, потрапивши до числа медалісток. У нашої спортсменки усі 10 закритих мішеней на вогневих рубежах і 3-й рядок на фініші. Лише 17,3 секунди українка програла переможниці німкені Херрманн (1 промах). Другою до фінішу дійшла француженка Жюстін Бреза (0) +12,8 с.
Сестри Семеренко посіли сусідні місця на фініші – Віта поступилася 1:07,6 хв 22-га, а Валентина 23-тя +1:07,8 хв. У обох біатлоністок по 1 промаху. Олена Підгрушна з 2-ма не закритими мішенями 31-ша, Анастасія Меркушина (1) стала 34-ю.
Зауважимо, що завтра в рамках першого етапу Кубку світу пройде чоловічий спринт.
Як повідомляв УНН, Джима стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки в Естерсунді.