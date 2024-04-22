Двухпартийная делегация Конгресса США прибыла в Киев

FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

Партнеры Украины по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы те предоставили Украине больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для защиты уязвимых регионов от российских атак.