Двое украинцев попали в символическую сборную недели чемпионата Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Профессиональная футбольная лига Казахстана обнародовала символическую сборную игровой недели в которой место нашлось сразу двум представителям Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт футбольной лиги Казахстана.
Детали
Среди 11 ведущих исполнителей восьмого тура оказался центральный защитник “Каспия” Тарас Бондаренко и нападающий “Кайрата” Адеринсола Эсеола. Форвард “Кайрата” стал автором гола в ворота “Ордабасы” (3:0).
Отметим, что символическая команда была составлена на основе данных “InStat”.
Дополнение
В сезоне 2021 года Бондаренко сыграл восемь полных матчей, в которых пока не отмечался результативными действиями. В активе Эсеола 203 сыгранные минуты в 9-ти встречах и два гола.
Стоит напомнить
Украинский нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в 2019 году.