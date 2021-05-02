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Двое украинцев попали в символическую сборную недели чемпионата Казахстана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Профессиональная футбольная лига Казахстана обнародовала символическую сборную игровой недели в которой место нашлось сразу двум представителям Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт футбольной лиги Казахстана.

Детали

Среди 11 ведущих исполнителей восьмого тура оказался центральный защитник “Каспия” Тарас Бондаренко и нападающий “Кайрата” Адеринсола Эсеола. Форвард “Кайрата” стал автором гола в ворота “Ордабасы” (3:0).

Отметим, что символическая команда была составлена на основе данных “InStat”.

Дополнение

В сезоне 2021 года Бондаренко сыграл восемь полных матчей, в которых пока не отмечался результативными действиями. В активе Эсеола 203 сыгранные минуты в 9-ти встречах и два гола.

Стоит напомнить

Украинский нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в 2019 году.

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