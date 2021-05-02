Двоє українців потрапили до символічної збірної тижня чемпіонату Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Професіональна футбольна ліга Казахстану оприлюднила символічну збірну ігрового тижня в якій місце знайшлося одразу двом представникам України, інформує УНН з посиланням на сайт футбольної ліги Казахстану.
Деталі
Серед 11 провідних виконавців восьмого туру виявився центральний захисник “Каспію” Тарас Бондаренко і нападник “Кайрата” Адерінсола Есеола. Форвард “Кайрату” став автором голу у ворота “Ордабаси” (3:0).
Зазначимо, що символічна команда була складена на основі даних “InStat”.
Доповнення
У сезоні-2021 Бондаренко відіграв вісім повних поєдинків, у яких поки не відзначався результативними діями. В активі Есеоли 203 зіграні хвилин у 9-ти зустрічах та два голи.
Варто нагадати
Український нападник ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану у 2019 році.