Двоє українців потрапили до символічної збірної тижня чемпіонату Казахстану

Деталі

Серед 11 провідних виконавців восьмого туру виявився центральний захисник “Каспію” Тарас Бондаренко і нападник “Кайрата” Адерінсола Есеола. Форвард “Кайрату” став автором голу у ворота “Ордабаси” (3:0).

Зазначимо, що символічна команда була складена на основі даних “InStat”.

Доповнення

У сезоні-2021 Бондаренко відіграв вісім повних поєдинків, у яких поки не відзначався результативними діями. В активі Есеоли 203 зіграні хвилин у 9-ти зустрічах та два голи.

Варто нагадати

Український нападник ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану у 2019 році.