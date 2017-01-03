Два человека пострадали в результате столкновения поезда "Черновцы-Киев" и автомобиля

Так, вечером 31 декабря в с. Магала Новоселицкого района на регулируемом железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель микроавтобуса “Мереседес-Спринтер”, игнорируя сигналы светофора и пытаясь проехать мимо шлагбаума, выехал на железнодорожный переезд, в результате чего допустил столкновение автомобиля с пассажирским поездом “Черновцы-Киев”. Водителя и пассажирку авто с травмами различной степени тяжести госпитализировали в лечебные учреждения Черновцов.

В результате столкновения микроавтобуса с поездом был поврежден отбойник тепловоза, что мешало дальнейшему движению поезда. Спасатели, прибыв по вызову, с помощью специального оборудования демонтировали поврежденный отбойник, что позволило пассажирскому поезду продолжить свое движение по железнодорожной колее.