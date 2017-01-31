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В Одесской области двое мужчин избили пожилую женщину, требуя отдать деньги

В Одесской области двое мужчин избили пожилую женщину, требуя отдать деньги

Киев • УНН

 • 8344 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 31 января. УНН. В Одесской области полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, жителей Винницкой области, которые ворвались в помещение 92-летней бабушки. Об этом сообщили УНН-Центр в правоохранительных органах Винницкой области.

Выломав входную дверь, злоумышленники избили пожилую женщину и, угрожая ножом, требовали деньги. Поняв, что сбережений у нее нет - сбежали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили их личности и задержали злоумышленников в селе Шершенцы Одесской области, где они скрывались от полиции.

Нападающими оказались 27 и 37-летние мужчины, которые проживали на Винниччине. В ходе их проверки выяснилось, что один из задержанных находился в розыске за совершение разбойного нападения.

Правонарушители задержаны, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище). Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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