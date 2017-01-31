Двоє чоловіків побили літню жінку, вимагаючи віддати гроші, на Одещині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 31 січня. УНН. В Одеській області поліцейські затримали двох раніше судимих чоловіків, жителів Вінниччини, які вдерлися в помешкання 92-річної бабусі. Про це повідомили УНН-Центр у правоохоронних органах Вінниччини.
Виламавши вхідні двері, зловмисники побили літню жінку та, погрожуючи ножем, вимагали гроші. Зрозумівши, що заощаджень у неї немає — втекли.
У ході проведення оперативно—розшукових заходів оперативники встановили їх особи та затримали зловмисників у селі Шершенці Одеської області, де вони переховувались від поліції.
Нападниками виявились 27 та 37-річні чоловіки, які проживали на Вінниччині. У ході їх перевірки з’ясувалось, що один із затриманих перебував у розшуку за вчинення розбійного нападу.
Правопорушники затримані, наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій, поєднаний із проникненням у житло). Зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.