Двумя поединками стартует 18 тур УПЛ

В 14:00 в Одессе “Черноморец” будет принимать луганскую “Зарю”. В первом круге турнира, 27 августа луганчане разгромили одесситов — 5: 0. Сейчас “Заря” вошла в действующую шестерку чемпионата и в последних 9 матчах чемпионата не уступала. Зато в прошлом туре беспроигрышную ходу “моряков” прервал “Верес” (1: 3).

В другом противостоянии соревновательного дня лидер чемпионата донецкий “Шахтер” в Харькове попытается исправиться перед своими болельщиками за поражение и 2 ничьи в последних 5-ти противостояниях УПЛ. Противником коллектива Фонсеки окажется третья команда турнирной таблицы “Верес”.

Примечательно, что клубы встречались на этой неделе в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Тогда “горняки” разобрались с соперником с результатом 4: 0.

Добавим, что другие поединки тура состоятся 3 декабря.