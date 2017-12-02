Двома поєдинками стартуватиме 18 тур УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В перший змагальний день 18-го туру Української Прем’єр-ліги відбудуться дві зустрічі, в одній з яких гратиме лідер чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
О 14:00 в Одесі “Чорноморець” прийматиме луганську “Зорю”. В першому колі турніру, 27 серпня луганці розгромили одеситів — 5:0. Наразі “Зоря” увійшла до чинної шістки чемпіонату і в останніх 9 матчах чемпіонату не поступалася. Натомість в минулому турі безпрограшну ходу “моряків” перервав “Верес” (1:3).
В іншому протистоянні змагального дня лідер чемпіонату донецький “Шахтар” у Харкові спробує виправитися перед своїми уболівальниками за поразку та 2 нічиї в останніх 5-ти протистояннях УПЛ. Супротивником колективу Фонсеки виявиться третя команда турнірної таблиці “Верес”.
Примітно, що клуби зустрічалися на цьому тижні в рамках 1/4 фіналу Кубку України. Тоді “гірники” розібралися з суперником із результатом 4:0.
Додамо, що інші поєдинки туру відбудуться 3-го грудня.