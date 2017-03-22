Двух донецких полицейских поймали на взятке

Так, в правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением о том, что от него требуют неправомерную выгоду за совершение административного правонарушения, а именно порубку насаждений вблизи г. Угледар, что в Донецкой области.

В среду, 22 марта, двух полицейских разоблачили во время получения денежных средств в сумме 5 тыс. грн.

Решается вопрос об их задержании. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды), которое проводят следователи прокуратуры, продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.

Как сообщал УНН, волынский полицейский погорел на 2 тыс. долл. взятки.