Двух донецких полицейских поймали на взятке

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 40145 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104584 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119997 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179066 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130690 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117596 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106525 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107555 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Двух донецких полицейских поймали на взятке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Донецкой области на получении взятки разоблачили двух полицейских. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Так, в правоохранительные органы обратился гражданин с заявлением о том, что от него требуют неправомерную выгоду за совершение административного правонарушения, а именно порубку насаждений вблизи г. Угледар, что в Донецкой области.

В среду, 22 марта, двух полицейских разоблачили во время получения денежных средств в сумме 5 тыс. грн.

Решается вопрос об их задержании. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды), которое проводят следователи прокуратуры, продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.

Как сообщал УНН, волынский полицейский погорел на 2 тыс. долл. взятки.

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