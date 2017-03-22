Двох донецьких поліцейських спіймали на хабарі

Так, до правоохоронних органів звернувся громадянин із заявою про те, що від нього вимагають неправомірну вигоду за скоєння адміністративного правопорушення, а саме порубку насаджень поблизу м. Вугледара, що на Донеччині.

У середу, 22 березня, двох поліцейських викрили під час отримання грошових коштів у сумі 5000 грн.

Наразі вирішується питання про їх затримання. Тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування за ч.3 ст.368 (отримання неправомірної вигоди), яке проводять слідчі прокуратури, триває. Встановлюються усі особи причетні до правопорушення.

Як повідомляв УНН, волинський поліцейський погорів на 2 тис. доларів хабара.