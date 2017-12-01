Двух мужчин задержали за "схему" растаможки автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Прокуратурой Киевской области разоблачена группа лиц, которые требовали от граждан неправомерную выгоду для работников таможни за таможенное оформление ввоза автомобилей, приобретенных на аукционах за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
По данным прокуратуры, задержали двух мужчин, которые за таможенное оформление автомобилей подстрекали граждан к оказанию взятки работникам таможни.
"Сын и отец, один из которых на профессиональной основе осуществлял консультативные услуги в сфере таможенного оформления грузов, используя отсутствие единых четких критериев для определения таможенной стоимости автомобилей, бывших в употреблении и имеющих технические повреждения, и которые приобретены с аукционов в США и Европе, сообщали гражданам о необходимости уплаты таможенникам взятки", - говорится в сообщении.
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Злоумышленники сообщили гражданину о необходимости уплаты таможенникам взятки и склонили его к передаче им денежных средств, добавили в прокуратуре.
"Указанный платеж должен был поступить инспекторам таможни за то, чтобы стоимость иностранной машины, определенная в документах на ее покупку, при растаможивании не отличалась от определения ее таможенной стоимости, пропорционально от которой рассчитываются платежи в бюджет", - говорится в сообщении.
Сейчас дельцы задержаны, готовится вручения уведомления о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
Во время досудебного расследования также устанавливаются должностные лица, в интересах которых действовали злоумышленники.
Напомним, Президент предложил освободить дипломатов от растаможивания автомобилей.