Двох чоловіків затримали за "схему" розмитнення автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прокуратурою Київської області викрито групу осіб, які вимагали від громадян неправомірну вигоду для працівників митниці за митне оформлення ввозу автомобілів, придбаних на аукціонах за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.
За даними прокуратури, затримали двох чоловіків, які за митне оформлення автомобілів підбурювали громадян до надання хабара працівникам митниці.
"Син та батько, один з яких на професійній основі здійснював консультативні послуги у сфері митного оформлення вантажів, використовуючи відсутність єдиних чітких критеріїв для визначення митної вартості автомобілів, що були у користуванні та мають технічні пошкодження, та які придбано з аукціонів у США та Європі, повідомляли громадянам про необхідність сплати митникам хабара", - йдеться у повідомленні.
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Зловмисники повідомили громадянину про необхідність сплати митникам хабара та схилили його до передачі їм грошових коштів, додали у прокуратурі.
"Вказаний платіж мав надійти інспекторам митниці за те, щоб вартість іноземної автівки, визначена у документах на її купівлю, при розмитненні не відрізнялась від визначення її митної вартості, пропорційно від якої розраховуються платежі до бюджету", - сказано у повідомленні.
Наразі ділків затримано, готується вручення повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Під час досудового розслідування також встановлюються службові особи, в інтересах яких діяли зловмисники.
Нагадаємо, Президент запропонував звільнити дипломатів від розмитнення авто.