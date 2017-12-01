Двох чоловіків затримали за "схему" розмитнення автомобілів

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прокуратурою Київської області викрито групу осіб, які вимагали від громадян неправомірну вигоду для працівників митниці за митне оформлення ввозу автомобілів, придбаних на аукціонах за кордоном. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.