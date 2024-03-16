Двое депутатов из Черногории поехали "наблюдать" за псевдовыборами в рф

Черногорские столичные депутаты Александра Делетич и Бобан Радович приняли участие в путинских выборах как международные эксперты-наблюдатели. Об этом сообщили в их партиях, пишет УНН.

Александра Делетич, Генеральный секретарь "Правой Черногории" и Бобан Радович, Генеральный секретарь "Свободной Черногории" приняли участие в "выборах" президента российской федерации в санкт-петербурге как международные эксперты-наблюдатели, которые имеют возможность ознакомиться с избирательной системой рф из первоисточника.

"Способ организации и проведения выборов по всей россии, а также здесь, в экономическом и политическом центре россии, санкт-петербурге, действительно впечатляет. Мы услышали много информации от господина Майкина. Женщины привлечены к подготовке избирательного процесса в процентном соотношении 73 процента, в подготовке участвуют 23 тысячи человек, из них более 70 процентов - работники высшего образования. Также голосование организовано на 99 кораблях и семи полярных станциях. Сам процесс выборов и подсчет голосов будут сопровождать многочисленные наблюдатели, как от кандидатов и политических партий, так и от других организаций, в присутствии большого количества журналистов. На протяжении всего процесса выборов и во время подсчета голосов на поле будут присутствовать около 300 журналистов. В санкт-петербурге впервые на этих выборах будут голосовать 85 тыс. человек, - сказала Делетич.

Напомним

Украинцам на временно оккупированных территориях следует воздержаться от участия, наблюдения или оказания какой-либо помощи в проведении незаконных псевдовыборов, организованных российскими оккупантами, поскольку такие действия противоречат украинскому законодательству и международным нормам и могут привести к уголовной ответственности.