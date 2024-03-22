Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто - полиция

Движение по автодорожному переезду на дамбе Днепровской ГЭС полностью ограничено. На дамбе был пожар после ракетной атаки. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожья, передает УНН.

Детали

Движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и Хортицкий район.

В полиции призвали учесть эту информацию при планировании своего маршрута

Контекст

Враг в ночь на 22 марта нанес массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в ряде регионов. В некоторых областях возникли проблемы со светом.

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