Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kharkivХарьков
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  151679 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  150542 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  152263 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  166832 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126296 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137190 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161927 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139906 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134528 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117936 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

  •  10408 просмотра
Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

  •  15140 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

  •  13819 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

  •  13947 просмотра
Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  14584 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

  •  14406 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

  •  14961 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

  •  16120 просмотра
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

  •  15665 просмотра
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

  •  23458 просмотра

Популярные

118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

  •  31246 просмотра
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

  •  42089 просмотра
В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

В Харькове пропал свет во время атаки "шахедов"

  •  45375 просмотра
В Харькове прогремели два взрыва

В Харькове прогремели два взрыва

  •  41997 просмотра
Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

Белый дом сделал заявление относительно атаки Ирана на Израиль

  •  39101 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  201099 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  243728 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  261313 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  267412 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  305620 просмотра

Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Двое гражданских, мужчина и женщина, погибли, когда российские войска обстреляли и разрушили частный дом в селе Веселое Харьковской области.

Общество •   •  10408 просмотра
Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.

Война •   •  15140 просмотра
Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений, во время которых противник совершил 1 ракетный пуск, 109 авиаударов и 115 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  13819 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины 13 апреля 2024 года успешно поразили вражескую цель в Луганской области, и ожидается, что таких ударов станет больше благодаря дополнительным поставкам ракет от западных партнеров.

Война •   •  13947 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине

Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 453 650 человек личного состава и 7174 танков.

Война •   •  14584 просмотра
Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли 15 ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, пункты управления, станции беспилотников и зенитно-ракетный комплекс.

Война •   •  14406 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 10 беспилотников-камикадзе, запущенных Россией в ночь на 14 апреля.

Война •   •  14961 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе

Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме. Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку. 80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка

Общество •   •  16120 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в Чили после бурного 9-дневного плавания со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, преодолев более 2 000 километров через 10-метровые волны и ветер 30 м/с.

Общество •   •  15665 просмотра
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками

Израиль планирует ответить на удары Ирана беспилотниками и ракетами в рамках скоординированной операции со своими союзниками, сообщают источники, на которые ссылается The New York Times.

Война •   •  23458 просмотра
NYT: Израиль ответит Ирану дронами и ракетами после согласования удара с союзниками