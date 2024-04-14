Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны

По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме. Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку. 80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка