Полиция Ирландии заявляет, что во вторник днем при падении вертолета на здание в Ирландии погибли два человека, сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Через 23 минуты после того, как зарегистрированный в США вертолет взлетел с земли, он разбился.

Ирландская полиция подтвердила Sky News, что в результате крушения вертолета погибли двое мужчин в возрасте 40 лет.

Полиция сообщила, что мужчина из Ирландии и житель Восточной Европы погибли на месте происшествия. Это должно было произойти чуть раньше 15.30 по местному времени, пишут Sky News и несколько ирландских СМИ.

«Мы понимаем, что произошел инцидент, когда вертолет врезался в здание в Джористауне Аппер Таунленд в Киллукане», - сказал Пэт Хант, представитель экстренных служб, местной радиостанции после первых сообщений.

Вертолет врезался в крышу фермы неподалеку от города Киллукан.

Вскоре были мобилизованы все экстренные службы. Ирландский совет по расследованию несчастных случаев был проинформирован об аварии и направил туда нескольких человек для расследования инцидента.

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