Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума решила перевести внимание от проблем агентства на Transparency International Ukraine. Она намекнула, что организация пытается "заблокировать наполнение госбюджета", хотя на самом деле ТИ лишь указывает на недостатки в работе АРМА, пишет УНН.

Детали

В своем новом посте Елена Дума утверждает, что механизм санкционной продажи активов, который поддерживает Transparency International, якобы помешает Украине получить полный контроль над конфискованными за рубежом активами. По ее логике, это приведет к тому, что доходы от их реализации придется делить с другими государствами, в частности с Хорватией, где сейчас находится яхта экс-нардепа-предателя виктора медведчука.

ТИ активно продвигает позицию других органов относительно эффективности именно санкционного механизма: например продажи таких активов в Украине через Фонд госимущества. Однако, почему-то ТИ предпочитает замалчивать принципиально важный нюанс: если яхту, находящуюся за рубежом, реализовывать как санкционный актив, то придется делить средства от продажи между двумя странами - Украиной и Хорватией... Сейчас мы наблюдаем фактически целенаправленную кампанию по "продвижению" резонансного кейса яхты медведчука под санкции...то есть, заблокировать возможность наполнения бюджета как в этом, так и в возвращении других выведенных за границу кейсов - написала Дума.

Однако эксперты ТИ уже неоднократно объясняли, что санкционный механизм - это не блокировка, а в вопросе санкционных активов решение о взыскании преобладает над арестом имущества.

Глава АРМА также вспомнила о сотрудничестве Transparency International с предыдущим руководством АРМА. Но зачем она это сделала? Это попытка намекнуть на их предвзятость или просто отвлечь внимание от критики в свой адрес?

Эта ситуация демонстрирует новый виток напряжения между АРМА и антикоррупционными организациями. Вместо того, чтобы исправлять реальные недостатки, агентство пытается перевести внимание на "внешних критиков". Но поможет ли это решить системные проблемы, которые подтвердил аудит Счетной палаты?

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 г. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".