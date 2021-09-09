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Дубль Гризманн помог Франции обыграть Финляндию в матче соперников сборной Украины

Дубль Гризманн помог Франции обыграть Финляндию в матче соперников сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 12844 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сборные Франции и Финляндии провели очную встречу в отборочном цикле к чемпионату Европы-2021, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Что известно

Лидирующие в группе D французы опережают ближайших преследователей уже на семь очков благодаря победе над Финляндией.

Детали

В середине первого тайма счет открыл Гризманн, который после перерыва сделал дубль — 2: 0. Благодаря этому форвард “Атлетико” догнал Мишеля Платини, с которым сейчас делит третье место в списке самых результативных игроков за всю историю “трехцветных”.

Вторую строчку в группе занимают Украина и Финляндия — они набрали по пять очков, но украинцы провели на матч больше.

Дополнение

В других матчах отметим, что Нидерланды разгромили Турцию с результатом 6: 1, Дания деклассировала Израиль 5: 0, а хорваты обыграли словенцев — 3: 0.

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