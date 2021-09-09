Дубль Грізманна допоміг Франції обіграти Фінляндію у матчі суперників збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Збірні Франції та Фінляндії провели очну зустріч у відбірковому циклі до чемпіонату Європи-2021, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Що відомо
Лідируючі в групі D французи випереджають найближчих переслідувачів уже на сім очок завдяки перемозі над Фінляндією.
Деталі
В середині першого тайму рахунок відкрив Антуан Грізманн, який після перерви зробив дубль – 2:0. Завдяки цьому форвард "Атлетіко" наздогнав Мішеля Платіні, з яким нині ділить третє місце в списку найрезультативніших гравців за всю історію "триколірних".
Другий рядок у групі займають Україна і Фінляндія - вони набрали по п'ять очок, але українці провели на матч більше.
Доповнення
В інших матчах відзначимо, що Нідерланди розгромили Туреччину з результатом 6:1, Данія декласувала Ізраїль 5:0, а хорвати обіграли словенців – 3:0.