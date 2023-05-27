ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП удовлетворил представление на арест судьи Тандыра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Высший совет правосудия (ВСП) во время заседания принял представление о предоставлении согласия на арест председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, передает УНН.
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"Высший совет правосудия решил: Представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея удовлетворить. Дать согласие на содержание под стражей судьи", - объявил член ВСП Алексей Мельник.
Что предшествовало
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
У него принудительно отобрали биологические образцы для установления находился ли судья в состоянии’опьянения во время ДТП. Тандыр находится под стражей.