ДТП в турецкой провинции Сакария: в МИД заявили, что пострадали 2 украинок
Киев • УНН
Две украинки пострадали в аварии в Сакарье, Турция.
Из-за ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали двое украинок. Угрозы их жизни нет. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Детали
"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали двое украинок. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", - сообщил Николенко.
Он отметил, что генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.
Дополнение
Ранее сообщалось, что на автомагистрали Северная Мармара, в Турции произошла цепная авария, в результате которой, по предварительным данным погибло 10 человек, а также 59 человек получили ранения.
ДТП в турецкой провинции Сакария: в МИД заявили, что пострадали 2 украинок
Две украинки пострадали в аварии в Сакарье, Турция.
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