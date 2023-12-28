ДТП в турецкой провинции Сакария: в МИД заявили, что пострадали 2 украинок

Из-за ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали двое украинок. Угрозы их жизни нет. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Детали

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали двое украинок. Угрозы их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", - сообщил Николенко.

Он отметил, что генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на автомагистрали Северная Мармара, в Турции произошла цепная авария, в результате которой, по предварительным данным погибло 10 человек, а также 59 человек получили ранения.