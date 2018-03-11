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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30487 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45336 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49865 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100086 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89612 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103357 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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ДТП в Днепропетровской области: число погибших возросло до 4 человек

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Количество погибших в результате столкновения грузовика мясокомбината с легковушкой возросло до 4 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, из них 1 ребенок и пострадали 3 человека. Погибший водитель автомобиля ВАЗ 21124 гражданин 1996 года рождения и 3 пассажира, из них 1 ребенок. Личности погибших устанавливается", - говорится в сообщении.

Пострадавших водителя легкового автомобиля 1983 года и 2 пассажиров мужского пола доставлено каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу. Лица травмированных устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о 3 погибших в результате ДТП.

 

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