ДТП в Днепропетровской области: число погибших возросло до 4 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Количество погибших в результате столкновения грузовика мясокомбината с легковушкой возросло до 4 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, из них 1 ребенок и пострадали 3 человека. Погибший водитель автомобиля ВАЗ 21124 гражданин 1996 года рождения и 3 пассажира, из них 1 ребенок. Личности погибших устанавливается", - говорится в сообщении.
Пострадавших водителя легкового автомобиля 1983 года и 2 пассажиров мужского пола доставлено каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу. Лица травмированных устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось о 3 погибших в результате ДТП.