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ДТП на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 4 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті зіткнення вантажівки м'ясокомбінату з легковиком зросла до 4 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи, з них 1 дитина та постраждали 3 особи. Загиблий водій автомобіля ВАЗ 21124 громадянин 1996 року народження та 3 пасажири, з них 1 дитина. Особи загиблих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих водія легкового автомобіля 1983 року народження та 2 пасажирів чоловічої статі доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні. Особи травмованих встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 3 загиблих внаслідок ДТП.

 

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