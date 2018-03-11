ДТП на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 4 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті зіткнення вантажівки м'ясокомбінату з легковиком зросла до 4 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи, з них 1 дитина та постраждали 3 особи. Загиблий водій автомобіля ВАЗ 21124 громадянин 1996 року народження та 3 пасажири, з них 1 дитина. Особи загиблих встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Постраждалих водія легкового автомобіля 1983 року народження та 2 пасажирів чоловічої статі доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні. Особи травмованих встановлюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 3 загиблих внаслідок ДТП.