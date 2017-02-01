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ГосЧС: из Авдеевки эвакуировали 132 человека

ГосЧС: из Авдеевки эвакуировали 132 человека

Киев • УНН

 • 7522 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 16 часов вечера 1 февраля из Авдеевки эвакуировали 132 человека, в том числе 70 детей. Об этом говорится в сообщении ГосЧС в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на 16 час. 1 февраля из Авдеевки эвакуировали 132 человека (из них 70 детей). В частности:

- 20 человек из дома престарелых г. Авдеевка в дом престарелых в г. Белецкое Добропольского района;

- 86 человек (из них 62 ребенка) в пансионаты "Жемчужина Донеччины" и "Изумрудный городок" в г. Святогорск Славянского района;

- 11 человек (из них 4 детей) в г. Мариуполь

- 13 человек (из них 3 детей) капелланом церкви "Благая весть" в г. Покровск;

- 2 человека (из них 1 ребенок) капелланом церкви "Благая весть" в г. Константиновка.

Сейчас функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 3 200 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 7 градусов мороза.

Как сообщал УНН, глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин заявил, что в случае обострения ситуации в Авдеевке спасатели готовы одновременно эвакуировать из города 4000 человек, в полной готовности для эвакуации находится 180 автобусов.

Украинские Национальные Новости

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