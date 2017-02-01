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ДСНС: з Авдіївки наразі евакуйовано 132 особи

ДСНС: з Авдіївки наразі евакуйовано 132 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 16 годину вечора 1 лютого з Авдіївки евакуйовано 132 особи, в тому числі 70 дітей. Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Facebook, передає УНН.

“Станом на 16 год. 1 лютого з Авдіївки евакуйовано 132 особи ( з них 70 дітей). Зокрема:

— 20 осіб з будинку людей похилого віку м. Авдіївка до будинку людей похилого віку в м. Білецьке Добропільського району;

— 86 осіб ( з них 62 дітей) до пансіонату “Перлина Донеччини” та “Смарагдове містечко” в м. Святогірськ Слов’янського району;

— 11 осіб (з них 4 дітей) до м. Маріуполь;

— 13 осіб (з них 3 дітей) капеланом церкви “Добра звістка” до м. Покровськ;

-2 особи (з них 1 дитина) капеланом церкви “Добра звістка” до м. Костянтинівка.

Наразі функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 3200 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.

Як повідомляв УНН, голова ДСНС України Микола Чечоткін заявив сьогодні, що у випадку загострення ситуації у Авдіївці рятувальники готові одночасно евакуювати з міста 4 тисячі осіб, у повній готовності для евакуації перебуває 180 автобусів.

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