Дроны атакуют рф: два региона под ударом, горят промышленные объекты

ukenru
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
18:50 • 34499 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 72921 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 108133 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 115685 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 114866 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 118729 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 120497 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 116502 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 123097 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138099 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 103909 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 103287 просмотра
Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

 • 34549 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 56438 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

18:11 • 21731 просмотра
публикации
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

18:50 • 34499 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 127848 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 235316 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 321438 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 238713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

19:23 • 5085 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

18:11 • 21731 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 56438 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 103287 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 103909 просмотра
Актуальное
Дроны атакуют рф: два региона под ударом, горят промышленные объекты

Дроны атакуют рф: два региона под ударом, горят промышленные объекты

Киев  •  УНН

 • 2935 просмотра

Read in English

В Воронежской и Белгородской областях рф зафиксированы атаки беспилотников на промышленные объекты. В результате атак произошли пожары, повреждены инфраструктура и ЛЭП, пострадавших нет.

В рф беспилотники атакуют сразу две обалсти - Белгородскую и Воронежскую. Как сообщают в соцсетях, вероятно, есть "прилеты", передает УНН.

Детали

По данным Telegram-канала Shot, минимум пять БПЛА атаковали промышленное предприятие в Воронежской области, начался пожар.

Как рассказали SHOT жители Каменского района, была слышна тревожная сирена, а также прозвучало несколько мощных взрывов, после чего появилось задымление в районе одного из местных заводов. Пострадавших нет, все сотрудники эвакуированы. На месте работают пожарные и другие оперативные службы.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Добавим

В то же время, как пишет Baza, беспилотники также атаковали Алексеевку в Белгородской области.

Как сообщил губернатор региона - Гладков, ПВО било несколько БПЛА, а "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света".

Жители Алексеевки публикуют видео атаки. По словам Гладкова, предварительно никто не пострадал.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира