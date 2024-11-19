Дроны атакуют рф: два региона под ударом, горят промышленные объекты
Киев • УНН
В Воронежской и Белгородской областях рф зафиксированы атаки беспилотников на промышленные объекты. В результате атак произошли пожары, повреждены инфраструктура и ЛЭП, пострадавших нет.
В рф беспилотники атакуют сразу две обалсти - Белгородскую и Воронежскую. Как сообщают в соцсетях, вероятно, есть "прилеты", передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала Shot, минимум пять БПЛА атаковали промышленное предприятие в Воронежской области, начался пожар.
Как рассказали SHOT жители Каменского района, была слышна тревожная сирена, а также прозвучало несколько мощных взрывов, после чего появилось задымление в районе одного из местных заводов. Пострадавших нет, все сотрудники эвакуированы. На месте работают пожарные и другие оперативные службы.
Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Добавим
В то же время, как пишет Baza, беспилотники также атаковали Алексеевку в Белгородской области.
Как сообщил губернатор региона - Гладков, ПВО било несколько БПЛА, а "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света".
Жители Алексеевки публикуют видео атаки. По словам Гладкова, предварительно никто не пострадал.