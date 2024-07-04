Сегодня утром, 4 июля, военная часть гру в ставропольском крае рф была атакована беспилотниками, ранен один разведчик. Об этом пишет Astra, передает УНН.

Детали

Как сообщается, два беспилотника атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) гру в селе московское. Один из дронов взорвался, ранен разведчик. О повреждении части достоверно неизвестно.

глава региона владимир владимиров сообщил, "сегодня утром в селе московском изобильненского округа упали два беспилотника. Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме".

Дополнение

В минобороны рф утреннюю атаку пока не прокомментировали. Только указали, что ночью дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено два БПЛА над территорией брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией тамбовской области.

После атаки беспилотников в рф остановился Оскольский электрометаллургический комбинат - источники