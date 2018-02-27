ГПЗКУ: кредит КНР на строительство дорог в Украине - под угрозой срыва

"На выдачу данного кредита и на сотрудничество Украины с Китаем может повлиять непогашенный долг ГПЗКУ. История имеет значение. Логично, что Китай мониторит свою кредитную историю взаимодействия с Украиной и, естественно, что он отслеживает, насколько Украина выполняла взятые на себя обязательства.

Поэтому, я думаю, что данный факт (нарушение договора по кредиту ГПЗКУ - ред.) будет иметь определенное негативное влияние. Это ставит под вопрос выдачу запланированного кредита на те же инфраструктурные проекты", - сказал он.

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А.Якубин добавил, что Китай для Украины является стратегическим партнером. Однако ситуация с ГПЗКУ кардинально изменит вектор сотрудничества между странами.

"В последнее время Китай активно наращивает сотрудничество с Украиной, он заинтересован не только в аграрной, но и в коммуникационной сфере, заинтересован куда-то добавить своих финансовых ресурсов, которые у него есть. А в Украине тем временем есть много сфер, которые могут выступать получателями этих ресурсов. Думаю, что Китай все-таки сделает выводы из ситуации (с ГПЗКУ - ред.). Уверен, что при выдаче следующих кредитов Китай будет пытаться получить определенный контроль за тем, как используются средства. Например, привлекать к процессу своих исполнителей.

В целом, ситуация, сложившаяся вокруг ГПЗКУ, имеет очень негативное влияние на имидж страны в контексте Китая. Но поскольку Китай пока еще заинтересован в сотрудничестве с Украиной, чтобы это сотрудничество не свести на нет, должны отдавать долги", - сказал политолог.

Напомним, Кабмин хочет одолжить у Китая 7 млрд долл. на инфраструктуру.

Также напомним, что Украина нарушает условия кредитного договора с Китаем, который был подписан ГПЗКУ в 2012 году.

Так, сейчас органы прокуратуры в различных регионах Украины от имени Минагро подают иски против ГПЗКУ, в которых требуют отмены права собственности корпорации на элеваторы, хлебные базы, комбинаты хлебопродуктов и комбикормов.

На сегодня как минимум 19 таких активов уже не принадлежат ГПЗКУ.

Фактически это означает уменьшение уставного капитала зернового гиганта, что не предусмотрено договором с китайским банком, который выдал Украине 1,5 млрд долларов в кредит. Лишение ГПЗКУ активов не может не сказаться на ее способности выполнять свои обязательства перед КНР.

На сегодняшний день из-за конфликта с менеджерами ГПЗКУ китайская сторона уже заблокировала денежные средства на счетах корпорации.

По информации источников УНН в самом Министерстве аграрной политики, действующий вр.и.о. министра Максим Мартынюк прекрасно осведомлен о том, что происходит и, "возможно, даже имеет личную в этом заинтересованность".