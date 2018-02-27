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ДПЗКУ: кредит КНР на будівництво доріг в Україні - під загрозою зриву

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Порушення Україною умов договору за кредитом ДПЗКУ ставить під сумнів подальшу фінансово-кредитну співпрацю Києва та Пекіна. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олексій Якубін, коментуючи наміри уряду укласти з КНР рамкову кредитну угоду щодо інфраструктурних проектів загальною вартістю 7 млрд дол.

"На видачу даного кредиту і на співпрацю України з Китаєм може вплинути непогашений борг ДПЗКУ. Історія має значення. Логічно, що Китай моніторить свою кредитну історію взаємодії з Україною і, звісно, що він відслідковує, на скільки Україна виконувала взяті на себе зобов'язання.

Тому, я думаю, що даний факт (порушення договору за кредитом ДПЗКУ - ред.) матиме певний негативний вплив. Це ставить під питання видачу запланованого кредиту на ті ж інфраструктурні проекти", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДПЗКУ: Україна порушила кредитний договір з Китаєм

О.Якубін додав, що Китай для України є стратегічним партнером. Однак, ситуація із ДПЗКУ кардинально змінить вектор співпраці між країнами.

"Останнім часом Китай активно нарощує співпрацю з Україною, він зацікавлений не лише в аграрній, а й в комунікаційній сфері, зацікавлений кудись додати своїх фінансових ресурсів, які він має. А в Україні тим часом багато сфер, які можуть виступати отримувачами цих ресурсів. Думаю, що Китай, все-таки, зробить висновки із ситуації (з ДПЗКУ - ред.). Певен, що під час видачі наступних кредитів, Китай буде намагатися отримати певний контроль за тим, як використовуються кошти. Наприклад, залучатиме до процесу своїх виконавців.

А загалом, ситуація, що виникла навколо ДПЗКУ, має дуже негативний вплив на імідж країни в контексті Китаю. Але оскільки Китай поки що досі зацікавлений у співпраці з Україною, аби цю співпрацю не звести нанівець, маємо віддавати борги", - сказав політолог.

Нагадаємо, Кабмін хоче позичити у Китаю 7 млрд дол. на інфраструктуру.

Також нагадаємо, що Україна порушує умови кредитного договору з Китаєм, що був підписаний ДПЗКУ у 2012 році.

Так, наразі органи прокуратури у різних регіонах України від імені Мінагро подають позови проти ДПЗКУ, в яких вимагають скасування права власності корпорації на елеватори, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів і комбікормів.

Станом на сьогодні щонйменше 19 таких активів вже не належать ДПЗКУ.

Фактично це означає зменшення статутного капіталу зернового гіганта, що не передбачено договором з китайським банком, який видав Україні 1,5 млрд доларів у кредит. Позбавлення ДПЗКУ активів не може не позначитися на її здатності виконувати свої зобов'язання перед КНР.

На сьогодні через конфлікт з менеджерами ДПЗКУ китайська сторона вже заблокувала грошові кошти на рахунках корпорації

За інформацією джерел УНН у самому Міністерстві аграрної політики, чинний т.в.о міністра Максим Мартинюк прекрасно обізнаний у тому, що відбувається і, "можливо, навіть має особисту в цьому зацікавленість".

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