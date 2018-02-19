ГПСУ: российская сторона постепенно восстанавливает пропуск грузовиков через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Российская сторона сообщила о постепенном восстановлении оформления грузовиков на пункте пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского пункта пропуска "Гоптовка". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“В настоящее время по информации, поступившей от российской стороны, постепенно восстанавливается оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения ”Нехотеевка“, что напротив украинского пункта пропуска ”Гоптовка“ в Харьковской области. Смежная сторона сообщила о возобновлении оборудования для досмотра грузов, вышло из строя накануне”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что определенное накопление транспортных средств в направлении России сейчас наблюдается в пункте пропуска “Бачевск”, что в Сумской области. Отметим, что в Сумской области задержка в пропуске грузовиков также отмечалось вчера в пункте пропуска “Катериновка”.
Напомним, пропуск грузовых автомобилей в российском пункте пропуска не осуществлялся с 17 февраля.