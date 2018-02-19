ДПСУ: російська сторона поступово відновлює пропуск вантажівок через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російська сторона повідомила про поступове відновлення оформлення вантажівок на пункті пропуску “Нєхотєєвка”, що навпроти українського пункту пропуску “Гоптівка”. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“В даний час за інформацією, що надійшла від російської сторони поступово відновлюється оформлення вантажних автомобілів в пункті пропуску для автомобільного сполучення „Нєхотєєвка“, що навпроти українського пункту пропуску „Гоптівка“ у Харківській області. Суміжна сторона повідомила про відновлення обладнання для огляду вантажів, що вийшло з ладу напередодні”, — сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що певне накопичення транспортних засобів у напрямку Росії наразі спостерігається в пункті пропуску “Бачівськ”, що у Сумській області. Відмітимо, що на Сумщині затримка з пропуску вантажівок також відмічалась учора у пункті пропуску “Катеринівка”.
Нагадаємо, пропуск вантажних автомобілів в російському пункті пропуску не здійснювався з 17 лютого.