Дожди и ветер с ночными морозами и до 22° тепла днем: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

По Украине в ближайшие дни местами ожидаются небольшие дожди, местами сильный ветер, температура воздуха ночью может снизиться до 2 градусов мороза, а днем будет достигать 22 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 4 апреля, в западных, ночью и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; ночью в северных, днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, на юге и востоке до 21°, на севере страны 7-12°.

5 апреля местами на Правобережье, днем 6 апреля в северо-западных, северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-8° тепла, в пятницу на севере, в субботу на востоке страны местами 0-2° мороза, днем 12-19° тепла, 6 апреля в западных областях до 22°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-7° тепла, днем 8-11°.