В I квартале 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Одесской области вырос на 21%, достигнув 1,730,2 млн долларов США. Это на 299,7 млн долларов больше, чем в конце 2023 года, и превышает довоенный уровень инвестиций по состоянию на конец 2021 года. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

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По словам Кипера, эти показатели свидетельствуют о восстановлении доверия иностранных инвесторов к экономической стабильности и перспективам развития Одесской области, демонстрируют их готовность вкладывать средства в развитие местного бизнеса и инфраструктуры.

«Основными отраслями, привлекающими инвесторов, остаются транспорт, информационные технологии и промышленность.

Благодаря таким позитивным изменениям, Одесская область поднялась на пятое место по объему ПИИ среди регионов Украины, а также стала абсолютным лидером по темпам роста инвестиций (21%)», - резюмировал он.