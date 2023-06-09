Доставить сердце небом: в Украине провели первую во время войны аэромедицинскую эвакуацию

Детали

Как сообщили в Минздраве, 15-летний Максим из Врадиевки Николаевской области. В феврале парень перенес ковид, и у него начались проблемы с сердцем. Медики диагностировали дилатационную кардиомиопатию. Болезнь – неизлечима. Единственный выход – трансплантация.

Парень провел в реанимации месяц. Его жизнь спасли родственники 40-летней женщины, которой в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице им.акад. А.И. Ющенко диагностировали смерть мозга из-за разрыва аневризмы. Именно они дали согласие на изъятие органов погибшей. Это решение ее семьи позволило спасти жизнь четырем людям. Среди них и 15-летний Максим.

По данным Минздрава, информационная система выявила совместимость Максима с донором, но перед врачами встала проблема: донорское сердце «живет» всего несколько часов. За это время его надо транспортировать, подготовить к трансплантации и пересадить.

На период войны, когда небо «закрыто», врачи проводят выездные трансплантации, однако состояние мальчика не давало возможности его транспортировать, и тогда было принято решение привлечь аэромедицинскую эвакуацию.

Ради спасения мальчика МВД подняли в небо вертолет, и через час донорский орган доставили из Винницы в Институт сердца в Киеве.

Добавим

Как сообщили в Минздраве, пока Максиму пересаживали сердце, еще в двух больницах проводили трансплантации. В НДСБ Охматдет пересадили почку 16-летнему Дмитрию Дуднику с Полтавщины. А в Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова трансплантировали печень 46-летней киевлянке и почку 22-летнему мужчине.

"Все трансплантации прошли удачно. Состояние всех пациентов пока стабильное", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве почтили память донора и выразили благодарность семье за решение, которое дало медикам возможность спасти за один день четырех человек.