Исследуется более 200 препаратов для лечения COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Исследуется более 200 препаратов для лечения COVID-19, чтобы проверить их эффективность. Среди них старые и примитивные препараты. Об этом инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает корреспондент УНН.
"Сейчас ведение этих пациентов, когда у нас нет четких доказательств ни одной схемы лечения, и это не означает, что нет эффективных методов лечения. Более 200 препаратов исследуются, причем старых, давно нам с вами известных, даже иногда мы считаем их примитивными, исследуются для лечения этого заболевания (COVID-19 - ред.). Но в чем это лечение, чтобы все понимали, такого состояния, где нет специфического лечения, как при гриппе - все лечение направлено на минимизацию рисков в развитии тяжелого процесса. Вот то, что я настаивала - нам надо обрывать процесс, стараться не допустить критического течения, потому ИВЛ, все остальное - нет ресурса во всем мире ", - сказала Ольга Голубовская.
Напомним, в сентябре Украина начала процесс закупки лекарственного препарата "Ремдесивир", который включен в национальный протокол лечения COVID-19.
Позже стало известно, что ВОЗ не рекомендует использовать "Ремдесивир" при лечении пациентов с COVID-19.
Добавим, что на данный момент лекарств от COVID-19 нет.