Досліджується понад 200 препаратів для лікування COVID-19 - Голубовська

"Зараз ведення цих пацієнтів, коли у нас немає чітких доказів жодної схеми лікування, і це не означає, що немає ефективних методів лікування. Понад 200 препаратів досліджуються, причому старих, давно нам з вами відомих, навіть іноді ми вважаємо їх примітивними, досліджуються для лікування цього захворювання (COVID-19 - ред.). Але в чому це лікування, щоб всі розуміли, такого стану, де немає специфічного лікування, як при грипі - все лікування спрямоване на мінімізацію ризиків у розвитку важкого процесу. Ось те, що я наполягала - нам треба обривати процес, намагатися не допустити до критичної течії, бо ШВЛ, все інше - немає ресурсу в усьому світі", - сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, у вересні Україна почала процес закупівлі лікарського препарату "Ремдесивір", який включений в національний протокол лікування COVID-19.

Пізніше стало відомо, що ВООЗ не рекомендує використовувати "Ремдесивір" при лікуванні пацієнтів з COVID-19.

Додамо, що на даний момент ліків від COVID-19 немає.