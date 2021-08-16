Дожди на западе и до 34° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Дожди сегодня ожидаются только на западе Украины, на остальной территории сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 34 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. Температура ночью 15-18°, днем 30-33°.
Добавим
15 августа на 8:00 температура воды на побережье Черного моря составила 22-25°, Азовского моря 24-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.